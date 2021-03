Fiorentina, Ribery non ha fretta: vuole sapere quale sarà il nuovo tecnico viola

La Gazzetta dello Sport, in merito alle sorti di Franck Ribery a fine stagione, scrive che il giocatore francese non dovrebbe restare a Firenze, insidiato dal Monza e in contatto con un paio di interessanti club tedeschi. L'ex Bayern non ha comunque fretta di trovare un accordo e aspetta con curiosità di sapere da quale tecnico la Fiorentina è intenzionata a ripartire.