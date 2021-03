Fiorentina, Ribery via a fine stagione: Monza o Bundesliga nel suo futuro

A fine stagione Franck Ribery è destinato a lasciare la Fiorentina al termine del suo attuale contratto. Il francese è in cerca di nuove sfide e il club viola è pronta a battere altre strade, per questo davanti al "Kaiser" ci sono il Monza oppure un ritorno in Bundesliga. In ogni caso se ne parlerà solo a fine stagione perché ora invece, il campione transalpino è concentrato sull'avventura fiorentina, con i compagni, Prandelli e tutti i tifosi, che fanno affidamento su di lui per togliersi di dosso il peso della zona a rischio retrocessione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.