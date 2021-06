Fiorentina, riecco Tedesco e Fonseca per la panchina. Ma Italiano non molla

vedi letture

La Fiorentina sta lavorando su un doppio binario per cercare di sciogliere il nodo allenatore. Da una parte ha chiesto a Vincenzo Italiano di liberarsi dal rapporto che lo lega allo Spezia. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport La società viola non vorrebbe pagare la clausola rescissoria per svincolare il tecnico e, tanto meno, una specie di una tantum per gli otto componenti dello staff. Dall’altra sta valutando quelle che potrebbero essere eventuali alternative: Fonseca, Benitez e Tedesco. Italiano riuscirà a convincere Platek a liberarlo in tempi brevi? È questa la condizione che la Fiorentina chiede per ingaggiarlo. Il presidente Commisso non vuole dialogare con l’allenatore dello Spezia fino a quando questo avrà ancora un vincolo con la società ligure.