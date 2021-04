Fiorentina, rinnovo Vlahovic: trattativa al via solo dopo la salvezza matematica

Uno dei banchi di prova a cui dovrà sottoporsi la Fiorentina del presidente Commisso sarà quello del rinnovo di Dusan Vlahovic, 15 gol in Serie A in questo campionato e un contratto in scadenza nel 2023. L'idea del proprietario del club viola è quello di mettersi al tavolo della trattativa non prima di aver avuto la certezza matematica della permanenza in Serie A. La lotta salvezza coinvolge ancora la squadra di Iachini, ma se dovessero arrivare risultati positivi nel corso delle prossime settimane e venisse archiviata la pratica, allora scatterebbe subito l'operazione prolungamento per l'attaccante serbo, seguito con interessa da tanti top club in Italia e in Europa. A riportarlo è il Corriere dello Sport.