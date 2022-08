Fiorentina, Saponara: "Ci aspettano subito 3 mesi di fuoco. La rosa è ampia, saremo pronti"

Dopo il pareggio per 0-0 nell'amichevole contro il Qatar, il centrocampista della Fiorentina Riccardo Saponara ha parlato a FirenzeViola del match odierno: "Ci manca un po' di condizione, ma i nostri concetti sono chiari e assimilati. Ci faremo trovare pronti per la Cremonese. Il gol? Servono giocate rapide, l'uno contro uno è la nostra arma migliore. Non è semplice contro difese così chiuse, però credo che le gare di campionato saranno diverse, ci saranno diversi cambi di fronte e non solo fasi di attesa, quindi avremo anche situazioni differenti per trafiggere gli avversari. A che punto è la condizione fisica? Possiamo ancora migliorare, certe partite aiutano: avremo bisogno di un aiuto anche da parte del Franchi. Il clima caldo? Non ci ha aiutato, soprattutto perché in queste gare è richiesto un guizzo, ma condizioni simili ce le ritroveremo anche in campionato quindi dobbiamo prenderne atto. La Conference League? Non possiamo sperare di trovare squadre non forti, sono tutte di alto livello. Saranno tre mesi di fuoco, questo mese di preparazione sarà determinante. Ci faremo trovare pronti, abbiamo la rosa ampia e ricambi in tutti i ruoli".