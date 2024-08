TMW Fiorentina scatenata, per la porta scatto di De Gea sulle alternative. Il punto

È una Fiorentina letteralmente scatenata, e su più fronti, quella che stiamo raccontando in queste frenetiche ore di calciomercato estivo. Se sullo sfondo la società viola si appresta infatti a salutare Nico Gonzalez, d'altra parte però sta muovendo passi concreti per consegnare al più presto a mister Palladino i rinforzi dei quali ha bisogno. Uno di questi fronti è il nuovo portiere titolare e in tal senso sembra proprio che il cerchio si stia stringendo attorno alla figura di David de Gea (33 anni).

L'esperto estremo difensore spagnolo classe 1990, svincolato da più di un anno dopo che il suo precedente contratto con il Manchester United era scaduto, sta scalando nettamente posizioni e i contatti tra la Fiorentina e il suo entourage procedono. Se arriverà la definitiva fumata bianca, De Gea firmerà un contratto annuale con opzione con il club toscano. Lo spagnolo sembra ora avvantaggiato rispetto alle alternative italiane Turati, Musso e Meret.

Il club gigliato sta quindi lavorando al doppio addio dei due portieri che lo scorso anno erano titolare e dodicesimo, con Terracciano che dal canto suo ha già attirato qualche interessamento, come quello del Monza. La Fiorentina, comunque, ha voglia di aria nuova e di un po' di ricambio in una zona di campo nella quale i talenti anche di prospettiva (oltre al 2006 Martinelli, pronto alla promozione a vice, c'è anche il classe 2007 Vannucchi) non mancano.