Fiorentina, scatta la clausola di Martinez Quarta: al River Plate 3 milioni di euro

Quella contro lo Spezia è stata la decima presenza in Serie A di Martinez Quarta con la maglia della Fiorentina. Questo "traguardo" raggiunto dall'argentino fa scattare una clausola inserita nell'accordo tra Fiorentina e River Plate. Come riporta Olè la società argentina, dopo stasera, incasserà 3 milioni di euro. Infatti, al momento del trasferimento di Martínez Quarta, i due club avevano concordato che la Fiorentina avrebbe dovuto versare nelle casse del River un totale di 13.150.000 euro, anche se suddivisi: un importo fisso di 6.300.000 euro in due rate (una a ottobre e l'altra, a giugno di quest'anno) e il resto in clausole e bonus legate alla produttività del giocatore.