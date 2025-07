Ufficiale Livorno, a centrocampo ecco Nana Welbeck: lo scorso anno era alla Lucchese

Nuovo innesto per il Livorno in vista della stagione del ritorno in Serie C. Ecco il comunicato ufficiale della società labronica:

"Nana Welbeck è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915! Centrocampista di grande esperienza, oltre 140 presenze in Serie C tra Catania, Catanzaro e Lucchese. Adesso è pronto ad indossare la maglia amaranto. Benevento Nana!"

NANA WELBECK, LA BIO - Welbeck (30) è approdato in Italia nel 2010 grazie al Brescia che lo inserisce nel proprio settore giovanile, concedendogli nelle tre stagioni successive sia l'esordio in Serie A che quelloin Serie B. Nel 2014 passa in Slovenia all'NK Krka, successivamente in Danimarca all'Odense e poi in Bosnia all'FK Mladost. Nel 2019 torna in Italia per vestire la maglia del Catania. Catanzaro e Lucchese gli ultimi due club prima dell'approdo a Livorno.