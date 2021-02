Fiorentina, solo un pestone per Castrovilli. Per Bonaventura problema tra muscolo e tendine

Punto infortunati in casa Fiorentina. Buone notizie per quanto riguarda il piccolo problema rimediato da Gaetano Castrovilli nel finale di partita. Nonostante sia uscito dal campo visibilmente zoppicante, tanto da doversi togliere la scarpa pur di camminare liberamente, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il numero dieci viola avrebbe subito soltanto un pestone. Le sue condizioni non preoccupano. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore ma non dovrebbe essere niente di grave.

In merito all'infortunio rimediato da Jack Bonaventura, costretto ad uscire poco prima della fine del primo tempo a causa di un problema alla caviglia, Cesare Prandelli nella conferenza post partita ha chiarito quello che potrebbe essere accaduto al giocatore: "Ha avuto un problema tra tendine e muscolo, speriamo non sia nulla di serio" sono state le parole del mister. Sicuramente nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà ad alcuni esami per capire in maniera più dettagliata l'entità dell'infortunio.