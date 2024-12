Fiorentina, stasera la cena al Viola Park: assente Palladino, presenti Bove e Biraghi

La Fiorentina questa sera si è ritrovata per la consueta cena di Natale al Viola Park. Presenti anche gli sponsor (Mediacom, Holding Lamioni, Pepsi) che, insieme alla squadra maschile e a quella femminile hanno partecipato all'evento The sound of Christmas. Assente Raffaele Palladino: il tecnico viola è in lutto per la morte della madre, ma non rinuncerà alla trasferta in Portogallo, dove il club gigliato sarà impegnato in Conference League. Tra i presenti c'erano invece Edoardo Bove e Cristiano Biraghi. Di seguito le foto della festa postate dalla società di Commisso sui social: