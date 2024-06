Fiorentina, su Pierozzi c'è ancora la Salernitana: possibile nuovo prestito al club campano

vedi letture

Niccolò Pierozzi, terzino di proprietà della Fiorentina che nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Salernitana, potrebbe continuare la sua avventura in Campania. Il giocatore rientrerà a Firenze dopo il prestito ma come riporta Tuttosalernitana i granata starebbero prensando di chiedere il ragazzo nuovamente in prestito, stavolta però in prestito con diritto o obbligo di riscatto in caso di promozione.