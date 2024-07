Fiorentina, tanti interessamenti per Kouame: fra rinnovo e possibile cessione, il punto

La Fiorentina di Raffaele Palladino prosegue nella preparazione al Viola Park, con i viola che ieri hanno vinto il test amichevole contro la Reggiana. Parallelamente vanno avanti anche le operazioni di mercato e già all'inizio della prossima settimana potrebbero esserci importanti novità nella trattativa col Monza per Andrea Colpani, primo obiettivo di Pradè per rinforzare il reparto offensivo della squadra.

Fra i temi caldi in casa gigliata, però, c'è anche quello legato al futuro di christian Kouame, giocatore importante nelle rotazioni del precedente percorso tecnico firmato Italiano e che si sta mettendo in mostra in questi primi giorni di lavoro estivo con il nuovo allenatore. FirenzeViola fa il punto sulla sua situazione, partendo dal contratto da circa 2 milioni di euro netti in scadenza nel 2025.

Sulle scrivanie del Viola Park sono arrivate diversi sondaggi per l'ivoriano, oltre al Bologna si sono mossi anche Union Berlino, Maiorca e Anderlecht, maglia che lo stesso Kouame ha già indossato in passato. Nessuno però è fin qui arrivato ai 12-13 milioni di euro che la Fiorentina chiede per cedere il suo cartellino. Intanto vanno avanti anche i discorsi legati ad un eventuale rinnovo di contratto del giocatore, con l'idea di spalmare il suo alto ingaggio su più stagioni anche per evitare di perderlo a zero la prossima estate. Per il momento non sono da registrare novità, ma nel caso in cui a fine mercato il giocatore dovesse essere rimasto a Firenze, ecco che le parti tornerebbero a parlarne.