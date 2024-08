Fiorentina, Terracciano può restare nonostante De Gea: presto un incontro con l'entourage

vedi letture

La Fiorentina vuole blindare i suoi portieri. Acquistato David De Gea, la società viola non vuole fermarsi qua. L’estremo difensore spagnolo è un vero e proprio colpo di mercato per il club del capoluogo toscano. Nonostante l’inattività da un anno, l’ex Manchester United rappresenta un innesto importante dal punto di vista qualitativo, un estremo difensore di valore mondiale che si affaccia per la prima volta nel nostro campionato dopo aver trascorso 12 anni in Premier League e due nella Liga quando vestiva la maglia dell’Atletico Madrid.

Presto l'incontro con Terracciano

La dirigenza adesso però vogliono anche sistemare la questione legata a Pietro Terracciano. L’estremo difensore, chiuso dall’arrivo di De Gea, potrebbe però anche restare alla corte di Raffaele Palladino. Secondo quanto riportano i colleghi di Firenzeviola.it, nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro fra la società e l’entourage per decidere il suo futuro. Il giocatore, va ricordato, non ha mai chiesto la cessione nonostante l’offerta dal Monza e non sarebbe da escludere una sua permanenza firmando un rinnovo per almeno un altro anno.

Le statistiche

Arrivato a Firenze a gennaio 2019, Terracciano piano piano si è preso il posto da titolare nelle ultime tre stagioni collazionando complessivamente fra le varie competizioni 145 gettoni incassando 169 reti.