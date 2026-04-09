Fiorentina, tifoso d'eccezione con il Crystal Palace: a Selhurst Park c'è anche Bove

Ci sarà anche uno spettatore d'eccezione a Selhurst Park per assistere dal vivo alla sfida tra Crystal Palace e Fiorentina, match di andata dei quarti di finale di Conference League in programma a partire dalle 21:00. Come infatti raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, sulle tribune dell'impianto londinese ci sarà anche l'ex centrocampista Edoardo Bove.

Il classe 2002, dopo il malore accusato nel dicembre del 2024 proprio quando giocava alla Fiorentina, si è trasferito in Inghilterra, al Watford, dove le regole sono meno stringenti a quelle italiane. Bove a Londra è tornato in campo lo scorso 14 febbraio, segnando il primo gol nella sua avventura in Championship il 17 marzo nella sfida contro il Wrexham.