Fiorentina, torna in campo Ribery. Le condizioni del francese e del club per il rinnovo

Domani pomeriggio (ore 18) la Fiorentina si gioca una partita molto importante, viste le sempre meno giornate che mancano alla fine dei giochi e la salvezza ancora totalmente da archiviare per la squadra di Iachini. Che potrà contare sul ritorno in campo di Franck Ribery: scontata la squalifica dopo l'espulsione rimediata nel match contro il Genoa, è pronto a tornare per dare una mano ai suoi compagni ad avere la meglio sulla temibile banda De Zerbi. Con il francese c'è anche in ballo un possibile nuovo contratto, visto che quello attuale da 4 milioni netti scade a giugno. Nell'ultimo giorni sembrano essersi registrate aperture lato societario, anche se una delle condizioni poste dal club per prolungare è che l'ex Bayern accetti di ridursi parzialmente lo stipendio. Da parte sua, invece, Ribery pretende garanzie più sul lato tecnico che su quello economico: di base non intende lottare per un'altra salvezza, vorrebbe poter dire la sua in un contesto maggiormente competitivo. Prima di pensare al futuro, però, Ribery dovrà pensare al presente: anche dai suoi piedi passano le sorti di questa Fiorentina.