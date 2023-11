Fiorentina, tornano i rumours su Milenkovic-Roma. Difficile però un addio a gennaio

La sosta per le Nazionali ha regalato una grande gioia a Nikola Milenkovic. Grazie al pareggio contro la Bulgaria, col difensore in campo per tutta la sfida, la Serbia si è qualificata a Euro2024 piazzandosi seconda nel proprio girone alle spalle dell’Ungheria. Il centrale della Fiorentina ha festeggiato l'obiettivo con l'amico Vlahovic, posando insieme negli spogliatoi. Sabato al Meazza, invece, Nikola abbraccerà un altro amico ed ex compagno in viola: Luka Jovic, escluso dalla lista dei convocati dal ct serbo e in cerca di sé stesso ormai da tempo.

Al Meazza Italiano dovrà fare a meno di Ranieri (squalificato), con Quarta che tornerà dagli impegni con l’Argentina soltanto nel pomeriggio di giovedì. Una difesa che farà perno, ancora una volta, sul serbo finito di recente al centro di rumors di mercato che lo vorrebbero a Roma, alla corte di Mourinho, già a gennaio, scrive oggi La Repubblica. Difficile però che la Fiorentina si privi di un elemento così importante e centrale nel suo progetto nel bel mezzo della stagione, anche perché il reparto arretrato viola è semmai da aggiustare con la dirigenza che starebbe cercando un altro centrale vista la discontinuità di Quarta e il pochissimo impiego (fin qui) di Yerry Mina.

Il campionato del serbo si è composto, per ora, di 12 partite da titolare (10 in campionato e 2 in Conference League) e fino al 90', una panchina pesante nella sfida contro la Juventus di tre settimane fa e di un'altra panchina, contro l'Udinese, datata fine settembre. Altre due panchine sono arrivate nella competizione europea, contro Cukaricki e Ferencváros.