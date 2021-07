Fiorentina, tra le papabili uscite Lirola: il Marsiglia prova l'affondo, l'Atalanta osserva

Già negli ultimi giorni di permanenza al Marsiglia, si erano colti segnali del fatto che l'intenzione di Pol Lirola fosse quella di non rientrare a Firenze. Su concordato tecnico nato dal parere simmetrico della dirigenza e dell'allora allenatore Gattuso, la decisione di provare a riportarlo alla base e regalargli nuove motivazioni. Una strategia che, a dirla tutta, non è mai sembrata in grado di portare i frutti sperati, visto che l'esterno spagnolo ha lanciato messaggi più o meno velati d'affetto all'OM tramite i propri profili social. I marsigliesi non hanno esercitato il diritto di riscatto precedentemente fissato a 12 milioni di euro, ma stanno tornando alla carica nel tentativo di chiudere ad una cifra leggermente inferiore. Non sono da soli, peraltro: sullo sfondo nelle ultime settimane ha cominciato a farsi largo l'Atalanta, interessata ad aggiungere un altro esterno alla batteria a disposizione di Gasperini. Ancora nessuna offerta ufficiale alla Fiorentina, secondo quanto ci risulta, ma almeno una manifestazione d'interesse. Che porti a Marsiglia o a Bergamo, di certo c'è che nell'orizzonte davanti agli occhi di Lirola non sembra davvero esserci il viola. Quella dello spagnolo, ad oggi, appare come una delle uscite più papabili da consumarsi nel breve periodo, nonostante da parte della Fiorentina ci sia la volontà di evitare svendite.