Fiorentina, tre calciatori hanno saltato l'amichevole odierna col Catanzaro: le motivazioni

Come annunciato dalla Fiorentina sul proprio sito ufficiale, sono tre i giocatori che non sono potuti scendere in campo per l'amichevole tra Fiorentina e Catanzaro disputata quest'oggi al Viola Park. I tre calciatori in questione sono: Luka Jovic per una contusione alla tibia destra, Riccardo Sottil, dato che sta ancora recuperando la forma fisica, e Niccolò Pierozzi per problematiche addominali.

Com'è andata l'amichevole fra Fiorentina e Catanzaro

La Fiorentina si è imposta per 3-0 sul Catanzaro in amichevole. A decidere l'incontro disputato al Viola Park sono state le reti di Ikoné al 54' su assist di Duncan, di Mandragora su passaggio di Biraghi al 61' e di Kokorin al 91'. Se il nuovo acquisto Parisi ha debuttato già dal 1' sulla fascia sinistra, i tifosi viola hanno dovuto aspettare il 65' per vedere anche Arthur fare il suo ingresso in campo. Tre reti segnate, zero subite e buoni segnali per mister Italiano.