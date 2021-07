Fiorentina, tre idee per il centrocampo: Ricci, Pobega e Savanier

vedi letture

Sulle pagine odierne di Tuttosport viene fatto questa mattina un bilancio di quella che è l'attuale situazione del centrocampo della Fiorentina alla luce dell'operazione che ha svolto ieri in Francia Amrabat (che dovrà saltare tutto il ritiro di Moena) e delle assenze (per ferie, dopo gli impegni con le Nazionali) di Castrovilli e Pulgar. La coperta, dunque, rischia di essere pronti-via molto corta e dunque la Viola potrebbe pensare di accelerare sul fronte del mercato: Sensi resta in pole tra le preferenze anche se non sarà facile convincere il giocatore a lasciare l'Inter. In queste ore stanno dunque risalendo le quotazioni di due giovani, quelle di Samuele Ricci dell'Empoli (ieri il ds azzurro era al centro sportivo) e del 2001 Tommaso Pobega, di proprietà del Milan e lo scorso anno allo Spezia con Italiano. Resta viva anche la candidatura di Savanier del Montpellier.