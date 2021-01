Fiorentina, un mini ciclo di 5 partite per il rinnovo: Prandelli ci prova

Il mini ciclo che comprende le prossime 5 partite della Fiorentina, saranno decisive per il futuro di Cesare Prandelli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo aver apprezzato la decisione di firmare per soli 10 mesi con l'intento di tirare fuori dai guai la squadra viola, Commisso potrebbe anche proporgli il rinnovo pluriennale, ma molto dipenderà dal rendimento delle prossime settimane. La valorizzazione di alcuni giocatori come Vlahovic e la stima di gran parte dello spogliatoio sono carte che il tecnico potrà giocarsi quando le parti si siederanno per parlare di futuro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.