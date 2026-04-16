Fiorentina, Vanoli e il futuro: "Penso a lavorare ogni giorno, stiamo mettendo le basi"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro il Crystal Palace valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Vittoria viola per 2-1, ma non basta per passare il turno.

Uscita a testa alta: rammarico per l'andata?

"E' stato bellissimo rivedere i nostri tifosi che hanno spinto e grandi complimenti a questi ragazzi. Tutti credevamo di fare un'impresa, purtroppo l'1-0 ci ha tagliato le gambe ma mi è piaciuto l'orgoglio di provarci fino in fondo. Stasera la prestazione più importante e da qua dobbiamo continuare. Abbiamo fatto un'ottima prestazione".

Quanto le piacerebbe continuare questo percorso di crescita?

"Penso a lavorare tutti i giorni e stare insieme a questi ragazzi, poi c'è una società che valuta tutti i giorni. Quando vedo una squadra lottare così, vuol dire che qualcosa ho trasferito. Stiamo mettendo le basi per ridare a Firenze qualcosa di importante. Dobbiamo essere bravi a non fare un passo indietro, a Lecce ci aspetta un altro campo infuocato. Dobbiamo dimostrare che siamo sempre in crescita".

Che margini di crescita ha Ndour?

"Tanti ragazzi sono cresciuti e lui in particolare. L'ho sempre seguito, l'anno scorso era tra i centrocampisti più promettenti e sta avendo una crescita esponenziale per mentalità. Deve continuare e sono veramente contento per lui. I centrocampisti ci stanno dando soddisfazione dal limite dell'area, con loro serve tempo per fargli capire".

Quanto ti dispiace non aver potuto affrontare la gara con tutti a disposizione e qual è la differenza tra il nostro calcio e quello inglese?

"Eravamo arrivati a questo doppio confronto con una rosa un po' dimezzata, abbiamo cercato di far la partita ma la qualità dei giocatori è evidente. Siamo stati bravi a recuperare Solomon, abbiamo messo lui e Gudmundsson sulla trequarti. Siccome sono stato criticato, abbiamo giocato a 3 e siamo stati pericolosi. Con Ndour avevamo anche il piano B, mettendo 6 giocatori tra le linee e l'abbiamo fatto bene. Ci è mancato Dodò stasera, ma faccio i complimenti a questo gruppo: hanno onorato la maglia. Se lavoriamo forte e bene, possiamo stare a questi livelli".

Come sta Fagioli e qualcuno recupera per Lecce?

"Già dal riscaldamento ha avuto un problema intestinale. Spero di recuperare Brescianini, quando è stato con noi è stato importante. Moise stasera ha avuto un attacco influenzale e per questo stasera non era con noi. Stiamo portando avanti passo dopo passo questo suo problema fisico".