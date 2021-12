Fiorentina, Venuti: "Hellas bravo a farci correre. Arrabbiati per la mancata vittoria"

Il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato nel post partita di Hellas-Fiorentina al sito ufficiale viola. Queste le sue parole: "L'Hellas è riuscito a metterci quasi subito in difficoltà perché ci hanno costretto a lanciare qualche palla lunga. Loro sono stati bravi anche a farci correre. Il primo tempo nonostante le difficoltà abbiamo avuto le nostre occasioni: siamo stati sempre presenti nell'arco dei novanta minuti e forse anche oggi ci dobbiamo rimproverare qualcosa. La nostra mentalità è sempre puntare alla vittoria: quando non riusciamo a vincere partite come questa dove meritavamo ne usciamo arrabbiati e delusi. Dobbiamo ringraziare i nostri tifosi per il sostegno che ci stanno dando: siamo contenti di averli resi di nuovo partecipi di un qualcosa per un unico obiettivo: riportare Firenze dove merita. Per me portare la fascia vale tantissimo, è inestimabile: per tutto quello che rappresenta ed è un valore che a parole non si può descrivere. L'importante adesso è ricaricare le batterie senza staccare la testa".