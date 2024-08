Fiorentina, viva l'idea Arthur bis: sarà decisivo l'accordo con la Juve sull'ingaggio

Chiuso il colpo Gudmundsson, la Fiorentina si concentra sulla mediana che necessita almeno di due nuovi innesti. Un nome caldo sembrava essere quello di Weston McKennie, ma il suo reintegro nella rosa della Juventus lo allontana da qualsiasi ipotesi (viola o altre). Resta in piedi la suggestione Edoardo Bove, così come la conferma di Amrabat (che sembrava sul punto di partire dopo il ritorno dal Manchester United) e la nuova parentesi gigliata di Arthur.

Il centrocampista della Juventus, a Firenze lo scorso anno, sarebbe il perfetto catalizzatore di gioco per lo scacchiere di Palladino. Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, il suo ritorno appare difficile ma non impossibile. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2026 con la Juve, che nella passata stagione si è accollata per intero (tranne poche decine di migliaia di euro) i sei milioni lordi di stipendio.

Questo è il reale ostacolo per rivederlo a Firenze. L'ex Barcellona però, dal canto suo, spinge per un ritorno nel club di Commisso dove si è rilanciato alla grande nell'ultima annata. Una volontà che, magari unita ad un accordo tra i due club riguardo all'ingaggio (diverso da quello di un'estate fa, ma magari non con quasi tutto lo stipendio a carico dei bianconeri), potrebbe portare alla fumata bianca.