Fiorentina, Vlahovic ancora in gol. Prandelli: "Gli ho detto che non si deve mai accontentare"

Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato così in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 contro il Crotone: "E' stata una partita in cui per 70’ abbiamo avuto un ottimo equilibro e siamo stati padroni del campo, abbiamo pressato nelle zone del campo in cui abbiamo qualità e abbiamo mantenuto bene le distanze. Dopo aver preso il gol, come spesso capita, c’è stato un momento di preoccupazione e ci siamo abbassati di 20 metri anche se prima potevamo chiudere la partita: serve più cattiverie. La risposta migliore dopo Napoli? Ero certo che avremmo messo in campo questa prestazione. Adesso però dobbiamo riconfermare con ancora più sicurezza quanto fatto stasera. Per la prima volta siamo stati equilibrati. I 21 punti? Non li guardo ma non sono ancora tranquillo, dobbiamo rimettere in campo quello visto oggi. Il gol preso? Quando ci si abbassa spesso può succedere di tutto: diventa difficile avere la continuità prima del gol, dobbiamo saper difendere pressando. Un calo della squadra nel secondo tempo? No, c’era la voglia di portare a casa il risultato. Amrabat? Stiamo lavorando su di lui sotto l’aspetto tattico, spesso per generosità lascia alcune zone di campo: oggi ci ha dato equilibrio e pressione. Vlahovic? Gli ho detto che non si deve mai accontentare, alcune volte basta poco per crearsi le occasioni. Deve solo migliorare nell’inserimento nell’area di rigore”, le parole riportata da Firenzeviola.it.