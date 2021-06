Fiorentina, Vlahovic atteso per il raduno il 9/7. Resterà in viola anche senza rinnovo

Dusan Vlahovic non lascerà la Fiorentina nel corso di questa estate. È la convinzione del club viola che non ha nessuna intenzione di cedere il calciatore, seguito dalle big di tutta Europa. Il serbo è atteso regolarmente per il raduno del prossimo 9 luglio mentre la trattativa per il rinnovo va avanti senza grandi passi avanti. Non è un problema per i dirigenti viola, che sono convinti di riuscire a trovare un'intesa nel prossimo futuro e che dunque sono pronti a tenere il giocatore come punta di diamante, anche col contratto in scadenza nel 2023.