Fiorentina, Vlahovic doppia cifra e rinnovo: Commisso pronto a convocarlo per la firma

vedi letture

Dusan Vlahovic si sente calcisticamente "figlio della Fiorentina" e per questo la trattativa per il rinnovo di contratto presto entrerà nel vivo. Il giocatore è in scadenza nel 2023, però senza prolungamento la prossima estate rischierebbe di essere al centro di mille voci di mercato ed è un qualcosa che il club vorrebbe assolutamente evitare. Appena Commisso rientrerà in Italia potrebbe convocarlo per parlare della nuova firma, intanto lui pensa a come raggiungere per la prima volta da quando gioca in A la doppia cifra. Non un bottino da poco per un classe 2000 dopo tutto. A riportarlo è La Nazione.