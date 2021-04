Fiorentina, Vlahovic e Dragowski protagonisti del presente e non ancora del futuro. Il punto

Nell'ennesima sfida persa contro una grande dalla Fiorentina in questa sua sempre più grigia stagione, il popolo viola ha potuto ammirare almeno l'ennesima, ottima prestazione stagionale dei due migliori giocatori viola per rendimento: il portiere Dragowski da una parte, che ha salvato i suoi da un passivo ben peggiore a suon di parate, e il giovane bomber Vlahovic dall'altra, arrivato a 15 gol in campionato con la doppietta alla Dea. Protagonisti del presente, i due non possono invece dirsi ancora tali per il futuro: ambiti da realtà europee rilevanti, hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2023 e non hanno ancora deciso di sposare il progetto di Commisso. Anzi, per nessuno dei due ufficialmente sembra essere partita alcuna trattativa, seppure la presenza in città del presidente (atterrato ieri dagli USA) potrebbe smuovere qualcosa. Di certo c'è che gli ammiratori non mancano: quelli per il centravanti serbo crescono ad ogni gol, e non è da escludere che presto possano aggiungersi altri interessamenti oltre quelli illustri della Premier, la Roma, il Milan e il Borussia Dortmund per il post-Haaland. Questi ultimi due club, peraltro, sono stati numerose volte accostati anche al portiere polacco nelle ultime settimane. Riuscirà la Fiorentina a blindare due dei suoi migliori talenti, ricacciando indietro la concorrenza? Ai posteri l'ardua sentenza.