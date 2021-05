Fiorentina, Vlahovic: "Milenkovic è stata la figura più importante per me a Firenze"

Intervistato da MozzartSport, l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato anche del rapporto con Nikola Milenkovic: “La figura più importante per me a Firenze? Milenkovic: era già titolare e aveva un Mondiale alle spalle. Aveva già dei rapporti solidi con gli altri giocatori e questo mi ha aiutato. Era a disposizione per tutto ciò di cui avevo bisogno. Per un anno è venuto a prendermi tutti i giorni prima dell'allenamento e mi ha riportato a casa. Naturalmente, anche la mia famiglia, che veniva da me ogni quindici giorni, mi ha aiutato molto”, ha concluso.

