Fiorentina, Vlahovic presente e futuro. Quindici gol in campionato e un rinnovo da chiudere

Nella serata negativa del Franchi che vede l’Atalanta espugnare Firenze per 3-2 in casa Fiorentina c’è una sola nota lieta: Dusan Vlahovic. Il serbo classe 2000 mette a segno contro la Dea i suoi gol 14 e 15 in stagione, portando a sei il suo bottino di reti nelle ultime quattro partite. Un rendimento clamoroso per un ragazzo che da poco ha compiuto 21 anni e che nonostante la relativa inesperienza ha la capacità e la volontà di caricarsi sulle spalle una squadra con tante e tali lacune da sbandare ogni domenica. E con un rinnovo di contratto ancora da definire queste gare rendono l’ex Partizan un vero uomo mercato. A Rocco Commisso trasformarlo in un punto fermo del futuro.