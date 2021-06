Fiorentina, voltare pagina è la parola d'ordine. Il prescelto viola per farlo è Italiano

Archiviata la vicenda della separazione con Gattuso, seppure con una certa fatica e con un'assenza di testimonianze ufficiali dettata dall'accordo di riservatezza che vige tra l'entourage del tecnico e il club, la Fiorentina si appresta a voltare pagina di quella che è stata una sorta di illusione, durata una ventina di giorni, poco più. Gattuso ha lasciato la panchina viola dopo essere arrivato sulla via del non ritorno con Commisso per via degli interventi del suo rappresentante Mendes: nelle intenzioni della società, che già da metà della settimana scorsa (capito che il rapporto non era più recuperabile) si è mossa e sta lavorando alla successione in panchina, il prescelto si chiama Vincenzo Italiano. Di mezzo c'è un rinnovo arrivato poco fa, ma che sul suo contratto ha lasciato una clausola da 1 milione di euro che però non vale per il suo staff. Ecco perché, morali a parte, visto pure quanto sia cosa rara nel mondo del calcio, conviene trovare una via d'incontro comune con lo Spezia. L'accordo potrebbe giungere con l'inserimento di giocatori, su tutti Saponara e Ranieri. Dall'intervento sull'allenatore, ancor prima che dal mercato (a breve sarà comunque ufficializzato Nico Gonzalez, colpo più caro della storia) si capiranno le intenzioni e le ambizioni viola nella stagione che, pur non avendo neanche preso il via, si è messa già imprevedibilmente in salita.