Flachi diventa allenatore: "Oggi vedo molta meno appartenenza e tanta superficialità"

Intervistato dell'edizione odierna de La Nazione, Francesco Flachi ha parlato del corso da allenatore di Coverciano che sta seguendo: "Intanto, se tutto va bene - ha esordito - fra qualche giorno dovrei essere promosso al corso Uefa C. E da questo momento potrei, potrò, sedermi su qualche panchina delle giovanili, anche di club di serie A, o magari allenare in Eccellenza, serie D. Dopo…".

L'ex attaccante della Sampdoria ha poi parlato del calcio di adesso e di come sia cambiato il calcio rispetto a quando lui vestiva gli scarpini: "Vedo tanto pallone, vedo tante partite e nel calcio di oggi non ci sono molte delle belle cose che avevamo noi quando si affrontava un campionato, una stagione, una carriera. Malizia, furbizia, appartenenza alla maglia, consapevolezza di essere comunque parte della storia di un club: tutto questo il Flachi calciatore lo ha vissuto con una intensità spettacolare".

"Oggi vedo molta meno appartenenza - ha concluso - molto meno malizia ‘costruttiva’ fra compagni di squadra. E vedo anche tanta superficialità. Io la superficialità con cui ho vissuto certe cose l’ho pagata a caro prezzo... Sì, se sarò allenatore proverò a trasmettere ai ragazzi il bello e anche quello che non si deve fare per essere un calciatore".