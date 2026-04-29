Sampdoria, il consiglio di Flachi: "Tey deve scegliere bene gli uomini di calcio"

Francesco Flachi, storico attaccante della Sampdoria, intervenuto ai microfoni di Telenord, ha analizzato il delicato momento societario del club blucerchiato:

“Quando ci fu la cessione della famiglia Mantovani arrivò un presidente come Riccardo Garrone, che di calcio giocato sapeva poco. Però la prima cosa che fece fu prendere il miglior direttore sportivo disponibile e poi il miglior allenatore. Insieme costruirono una squadra forte, andando a prendere tanti dei migliori giocatori della Serie B, e infatti al primo anno arrivò subito la promozione in Serie A.

Se invece si portano amici di amici, persone legate alle proprie aziende o a contesti familiari, allora sarà sempre la stessa storia: la Sampdoria resterà in una situazione simile.

Per ottenere risultati bisogna partire dalla base, cioè da una società organizzata sotto ogni punto di vista. Tey è un investitore: mettere i soldi è importante, ma non basta. Deve anche essere bravo a scegliere uomini di calcio, prendere il miglior direttore e il miglior allenatore. Poi saranno loro a portare i giocatori giusti.

Se la Sampdoria vuole tornare in Serie A deve ripartire da qui. È stato risolto un problema? Bene, ma ora bisogna individuare e sistemare anche tutti gli altri che hanno portato a questa situazione. Altrimenti si continuerà a vivacchiare, quando va bene”.