Flop Brunetta al Parma. Il Godoy Cruz valuta altre ipotesi: River Plate e Racing Avellaneda

Juan Brunetta ed un futuro che potrebbe essere lontano da Parma. Non mancano le pretendenti per il trequartista classe 1997: oltre al Racing Avellaneda - riporta Sky Sport - si è fatto sotto anche il River Plate. La volontà del ragazzo è quella di maturare e trovare più spazio in mezzo al campo, e da parte del Godoy Cruz, club che ne detiene il cartellino, si registra un'apertura per valutare le offerte che giungeranno. Il mercato in Argentina chiude infatti il 19 febbraio, ma ci sono anche interessi di ulteriori club cinesi e brasiliani. Il calciatore attualmente è in Emilia con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro al raggiungimento del 60% delle presenze, obiettivo che pare ormai irrealizzabile. Gli agenti dell'argentino sono al lavoro per trovare una soluzione che possa accontentare tutti.