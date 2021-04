Florentino Perez: "Non temo rappresaglie della UEFA". E spiega cosa accadrà alle 6 inglesi

Florentino Perez, ospite degli studi di Cadena SER, ha dichiarato di non temere alcun provvedimento da parte della UEFA contro i club che hanno fondato la Superlega: "Non temo rappresaglie della UEFA". E ai club inglesi che si sono tirati fuori cosa succederà? "Il contratto è stato firmato, non è che si può uscire così. Sono contratti vincolanti di gente seria, ma non intraprenderemo azioni legali contro chi è uscito", le parole del numero uno del Real Madrid.