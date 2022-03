Florenzi adattato a sinistra o Ballo-Touré? Pioli pensa alle soluzioni senza Hernandez

Sabato il Milan gioca contro l'Empoli ed emergono già le prime indicazioni di formazione. Tuttosport oggi in edicola spiega che per la sostituzione di Theo Hernandez, sull'out mancino della retroguardia, è ballottaggio tra Fode Ballo-Touré e Alessandro Florenzi che sarebbe pronto ad adattarsi nel ruolo. Hernandez è squaificato e per questo Stefano Pioli deve trovare una soluzione nel reparto: Florenzi, sulla sinistra, ha già giocato anche alla Roma, sebbene Pioli non abbia mai voluto snaturarne le caratteristiche in questa stagione.