Focus allenatori, Gattuso: solo il 4° posto potrebbe salvarlo a fine anno. Ma non è scontato

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A.

Come sta andando il Napoli di Gattuso: Tanti, forse troppi alti e bassi. Un Napoli, quello di Ringhio, che non conosce mezze misure, come dimostra l'1 alla voce pareggi stagionali. Le sconfitte sono state 7 in campionato e forse proprio per questo la squadra azzurra continua a galleggiare ai limiti della zona europea. Gli infortuni e il Covid hanno certamente avuto un peso specifico importante sui risultati, ma proprietà e piazza si sarebbero aspettati comunque qualcosa di più.

Prospettive future: Fino a qualche mese fa, il rinnovo sembrava scontato. Oggi, sembra scontato il non rinnovo. Aurelio De Laurentiis, da oramai qualche settimana, ha bloccato le operazioni di prolungamento per il contratto del tecnico che scadrà al termine della stagione. E salvo colpi di scena la firma non arriverà mai. La sensazione è che a fine stagione solo il piazzamento Champions potrebbe portare alla permanenza di Gattuso, ma anche quel traguardo potrebbe non bastare in tal senso. Con ADL che recentemente ha già sondato diverse disponibilità, dal ritorno di Benitez a Ivan Juric.

Da quanto tempo allena il Napoli: dicembre 2019

Che contratto ha: giugno 2021