Focus allenatori, Gotti: classifica sistemata ed esonero scongiurato. Ma il futuro resta incerto

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A.

Come sta andando l'Udinese di Gotti: Dopo una prima parte di stagione decisamente complicata dal punto di vista dei risultati, l'Udinese si è tirata fuori dalle zone calde della classifica e oggi è a +9 dalla zona retrocessione. Un balzo in avanti dato dalle ultime 4 partite, compreso il recupero della 10^ giornata contro l'Atalanta. Ma per non vanificare gli sforzi fatti e non rischiare di tornare in lotta per la salvezza la squadra dovrà trovare una maggiore continuità di rendimento. Con la speranza che l'arrivo di Llorente possa dare maggiore concretezza ad un attacco che segna decisamente troppo poco.

Prospettive future: La scorsa estate, dopo un lungo tira e molla, Gotti ha scelto di firmare nuovamente come allenatore della prima squadra dell'Udinese. Doveva essere un biennale, almeno nelle intenzioni, ma alla fine l'accordo è stato chiuso su un prolungamento annuale. A fine stagione, quindi, le parti dovranno nuovamente sedersi e confrontarsi. Ammesso che non ci siano scossoni prima. Nelle scorse settimane la posizione di Gotti era in forte discussione, dopo una serie di 4 sconfitte in 5 partite. Poi sono arrivati i pareggi con Inter e Atalanta e i successi con Spezia ed Hellas che hanno risollevato le sue quotazioni.

Da quanto tempo allena l'Udinese: novembre 2019

Che contratto ha: giugno 2021