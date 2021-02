Focus allenatori, Italiano: sulle ali di un sogno americano. Salvarsi per volare alto

vedi letture

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A.

Come sta andando lo Spezia di Vincenzo Italiano C'è sempre una prima volta e lo Spezia di Vincenzo Italiano la sta onorando alla grande. Più sei dal terzultimo posto, in ogni dato è migliore delle ultime tre in classifica: più gol fatti di Cagliari, Parma e Crotone, meno gol subiti di Cagliari, Parma e Crotone. Chiaro: l'andamento ondivago, che ha portato lo Spezia a vincere a Napoli ma a perdere 4-1 a Crotone, oppure a vincere a Sassuolo e a perdere in casa con l'Udinese, lascia aperte tante porte al futuro. Però il gioco ha un'identità precisa e Italiano sta lanciando nel palcoscenico che conta giocatori importanti quali Nzola, Gyasi, Erlic e non solo.

Prospettive future: Ha detto no al Genoa dopo la promozione in A con lo Spezia per continuare a volare sulle ali dell'Aquilotto. I risultati gli stanno dando ragione: il club sta peraltro passando di mano, agli americani (di Dell). Prospettive presenti, quelle di restare in A con le unghie e coi denti. Per il futuro... Tutto può succedere. Sul closing non sembrano esserci più dubbi e solitamente le proprietà americane arrivano anche col portafogli carico di dollari e pronte a investire su territorio, infrastrutture e squadra. Italiano sembra aver fatto la scelta giusta. Però le sirene iniziano a suonare, leggi Napoli...

Da quanto tempo allena lo Spezia: giugno 2019

Che contratto ha: giugno 2022