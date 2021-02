Focus allenatori, Liverani: Parma flop inatteso. Una nuova panchina solo dal prossimo anno

Il mestiere più precario del mondo ha una lunga fila di pretendenti pronti a rimettersi la tuta, a riprendere il taccuino e a sedersi nuovamente in panchina. Nella giornata di ieri su Tuttomercatoweb.com abbiamo analizzato la situazione delle venti panchine di Serie A, una per una. Oggi raccontiamo alcuni dei profili più importanti degli allenatori italiani senza panchina, tra quelli liberi e quelli esonerati in questa stagione, cercando di capire anche per loro cosa potrà riservare il futuro.

L'ultima esperienza - Dopo il burrascoso addio al Lecce, Fabio Liverani diventa il primo allenatore del Parma americano targato Krause. L'ufficialità arriva a fine agosto 2020, col tecnico che prende in mano una squadra rinnovata e con tanti giovani di talento. I problemi legati a Covid e infortuni rallentano la crescita del gruppo ed il suo lavoro e nelle prime 17 partite arrivano solo 2 successi. Da qui, l'esonero lo scorso 7 gennaio con la squadra al quart'ultimo posto in classifica.

Prospettive future - Difficile indicare una strada futura, visto il recente esonero. Liverani inoltre, ancora sotto contratto col Parma, in questa stagione non potrà allenare un'altra squadra se non quella ducale, in caso di richiamata eventuale. Poi, la prossima estate, potranno aprirsi nuovi scenari: Liverani a Parma non è andato bene, ma le sue precedenti annate (soprattutto col Lecce) avevano attirato gli interessi di molti. Per questo difficilmente resterà senza panchina in vista della prossima stagione.

Ultima squadra allenata: Parma, fino a gennaio 2021

Età: 44