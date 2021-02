Focus allenatori, Mihajlovic: contratto lungo, ma il futuro si deciderà a fine campionato

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A.

Come sta andando il Bologna di Mihajlovic: Bene ma non benissimo. Potrebbe essere questa la sintesi della stagione, almeno fin qui, del Bologna. Una squadra, quella di Mihajlovic, che con fatica sta provando a sistemare lo storico problema dei gol subiti con regolarità e infatti nelle ultime 4 partite sono arrivati 2 successi con altrettanti clean sheet. L'ultimo, convincente, contro il Parma è servito anche per dare una sistemata ad una classifica che altrimenti sarebbe diventata complicata. Oggi il Bologna si trova a +8 dal terzultimo posto. Senza particolari ambizioni di classifica, oramai, ma comunque a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Prospettive future: "Futuro? Bisogna riflettere anche sui progetti fatti e quelli che si dovevano fare, ma purtroppo ci siamo fermati a metà strada". Ha parlato così, nei giorni scorsi, l'allenatore del Bologna in merito ad una domanda sul futuro della squadra. Tradotto: a fine stagione servirà mettersi al tavolo con il club e condividere una progettualità comune, altrimenti ognuno per la sua strada. Anche se il contratto durerà altre due stagioni. A livello generale Mihajlovic non ha mai nascosto il sogno di allenare, un giorno, la Stella Rossa. E pure di ricoprire, magari, un ruolo dirigenziale. Ma ancora i tempi non sembrano maturi e l'immediato futuro sarà probabilmente ancora in Italia. Bologna o non Bologna.

Da quanto tempo allena il Bologna: gennaio 2019

Che contratto ha: giugno 2023