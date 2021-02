Focus allenatori, Nicola: accordo di 6 mesi col Toro e una formula particolare per il rinnovo

vedi letture

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A.

Come sta andando il Torino di Nicola: Difficile dare una valutazione, dopo sole 3 partite. Quel che sembra evidente, è il cambio di mentalità del suo Torino che oggi sembra squadra più cattiva e per certi versi più convinta dei propri mezzi. La testimonianza arriva dalla clamorosa rimonta nell'ultima sfida con l'Atalanta: 3 gol alla squadra di Gasperini, in fondo, non si recuperano per caso. Ma per arrivare alla salvezza serve ancora qualcosa in più.

Prospettive future: Il giorno del suo sbarco in granata, Nicola ha firmato un contratto di 6 mesi con prolungamento automatico in caso di salvezza con una determinata media punti. Una formula particolare, legata puramente al rendimento: Nicola, per attivare il rinnovo, dovrà mantenere da qui a fine campionato una media compresa fra 1,4 e 1,5 punti a partita. In pratica, un cammino da Europa League. Come sta andando oggi? 3 pareggi in 3 partite, quindi 1 punto a partita. Meno di quanto previsto per il prolungamento, ma il suo percorso al Toro è solo all'inizio.

Da quanto tempo allena il Torino: gennaio 2021

Che contratto ha: giugno 2021 con opzione legata a obiettivi e rendimento