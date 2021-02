Focus allenatori, S.Inzaghi: la Lazio si è ripresa. E il rinnovo è finalmente in arrivo

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A.

Come sta andando la Lazio di Simone Inzaghi: Da oramai diversi anni, la sua Lazio è realtà di vertice, in Serie A. Lo scorso anno, prima del lockdown, era una più che seria candidata allo Scudetto. Poi lo stop dei campionati e la complicata ripartenza che ha avuto una coda anche nelle prime gare di questa stagione. Ma ora tutto sembra tornato a girare e le 6 vittorie consecutive in campionato hanno rilanciato le ambizioni biancocelesti. Anche in Europa, quest'anno, la Lazio ha scelto di essere protagonista: zero sconfitte nel girone Champions, agli ottavi ecco i campioni del Bayern Monaco.

Prospettive future: Da settimane, mesi, si parla del rinnovo di contratto del tecnico. E negli ultimi giorni le parti sembrano essersi ulteriormente avvicinate, come confermato dallo stesso Inzaghi: "Lotito ha fatto la sua offerta, siamo a buon punto". Un'ammissione che nasconde una trattativa oramai alle battute finali, con Inzaghi pronto a prolungare per almeno altri due anni. Col progetto Lazio che è così destinato a proseguire sui binari corretti.

Da quanto tempo allena la Lazio: luglio 2016

Che contratto ha: giugno 2021