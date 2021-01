focus I dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana



La punta della Juventus È la settimana della punta della Juventus. Dopo lunga attesa, ci siamo: saranno i giorni del pressing per Gianluca Scamacca del Sassuolo. Il Genoa è pronto per rompere il prestito ma per cifre e formula non c'è ancora intesa coi neroverdi. Graziano Pellè resta l'alternativa al momento più credibile.

Il futuro di Eriksen Lo scambio con Edin Dzeko della Roma sembra impraticabile. Per questo il mirino è puntato in Premier League: l'orizzonte di un ritorno al Tottenham, in prestito, è quello più probabile. Intermediari e Inter stanno cercando compratori senza sosta.

El Shaarawy e Reynolds alla Roma Il Faraone, una volta negativizzato, sarà giallorosso. Farà le visite e potrà firmare (ma se rescinde ufficialmente dallo Shanghai, può farlo anche post 1 gennaio). Tra mercoledì e giovedì è atteso lo sbarco di Bryan Reynolds dal Dallas: prestito con obbligo di riscatto a 7 per gli americani.

Gomez al Siviglia Può essere già oggi il giorno del Papu al Siviglia. Parte Carlos Fernandez, alla Real Sociedad, e quei soldi sono decisivi per chiudere l'affare relativo al giocatore dell'Atalanta. Siamo ai dettagli prima della chiusura.

Il futuro di Dzeko Resta o parte? In settimana il possibile chiarimento o lo strappo definitivo con Fonseca. Il punto è che per adesso non ci sono destinazioni concrete per il bosniaco, lo scambio con Eriksen non è al momento nei pensieri. Ci sarà un faccia a faccia, da capire che direzione prenderà la questione.

Esterno e regista della Fiorentina Reduce dai tre punti col Crotone, la Fiorentina cerca due colpi dopo Kokorin atteso oggi per le visite. L'esterno destro dopo l'addio di Lirola e il regista. Al momento i due nomi caldi sono Kevin Malcuit del Napoli e Lucas Torreira dell'Arsenal.

Lerager e Sanabria al Torino Lo sbarco di Davide Nicola sulla panchina granata, può portare ai torinesi due suoi fedelissimi. Lukas Lerager non è stato convocato dal Genoa ed è il nome più caldo, l'alternativa più importante è Gedson Fernandes del Benfica. Davanti più Antonio Sanabria del Betis di Sam Lammers dell'Atalanta ma è testa a testa.

Lasagna al Verona Nonostante le smentite, Kevin Lasagna si avvicina all'addio all'Udinese. Offerta da più di 10 milioni tra fisso e bonus da parte del Verona: l'Hellas gli farà posto facendo partire Samuel Di Carmine sul quale c'è il Maiorca in Spagna.

Asamoah al Cagliari Attesa per oggi, al momento, la partenza del ghanese per la Sardegna. Un colpo importante per il Cagliari che nonostante i 6 ko di fila, ha rinnovato l'ingaggio di Eusebio Di Francesco. Prima i test Covid, poi le visite e le firme per l'esterno.

Il difensore della Lazio La Lazio cerca un solo colpo ed è in difesa. Il nome caldo è Jean-Clair Todibo del Barcellona che ha aperto al prestito con diritto di riscatto. Igli Tare però non molla e guarda anche altri profili. Possibile però solo un prestito visto l'indice di liquidità che permette acquisti per non oltre i 2.5 milioni di euro.