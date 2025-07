Ufficiale Manuzzi sbarca fra i Pro a 31 anni. L'attaccante ha firmato col neopromosso Forlì

Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo con l’attaccante Francesco Manuzzi che sarà un giocatore del Forlì in Serie C nella prossima stagione. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia in biancorosso.

L’attaccante classe 1994 arriva al Forlì tra i professionisti per la prima volta nella sua carriera, dopo una lunghissima gavetta in Serie D. Protagonista assoluto nelle ultime prima con la maglia dell’Alcione Milano con tre stagioni fino alla promozione con 41 gol totali e poi con quella del Ravenna, dove ha collezionato 15 gol in 37 partite totali. Una pedina pronto a mettersi in mostra anche al piano di sopra con la voglia di ritagliarsi spazio e soddisfazioni personali.