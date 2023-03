focus Milan, Elliott cerca il risanamento. Ma ha chiuso con -515,6 milioni in 4 anni

Il Milan di Elliott è stato forse più sostenibile di quello di Berlusconi, ma ha perdite simili. Perché se è vero che i rossoneri hanno cercato di intraprendere una strada per riuscire a non avere più grossi debiti, dall'altro il fondo ha dovuto investire molto per cancellare i debiti, in primis, e dare una linea di direzione a una società che nell'anno del Covid ha sì perso 195 milioni, ma che la stagione prima era comunque abbastanza costosa con un -155,9.

515,6 milioni di rosso

In quattro anni potrebbero essere un colpo mortale per quasi chiunque. Invece Elliott è riuscito a ripianare e poi trovare un compratore per 1,2 miliardi, cifra che probabilmente è molto alta per un club che non ha uno stadio di proprietà, ma è anche vero che i 9 milioni di euro guadagnati nella sfida contro il Tottenham potrebbero portare a pensare a uno stadio grande come quello dei top club inglesi e avere una fruizione più o meno simile. Bisognerà capire quale è la strada che imboccherà RedBird dopo gli incontri dei giorni scorsi su San Siro.

Competitivo ma non dominante

Così il Milan, come molte altre squadre italiane, potrebbe essere presto competitivo con la Serie A, ma non dominante. Quello che accade fuori, poi, sarà un'altra storia. Perché se è vero che Bayern, quelle di Premier, Real, Barcellona e PSG sono nettamente più attrezzate, questo succedeva anche gli anni scorsi. Quindi il Milan dovrà essere bravo a trovare giocatori da rivendere per poi riuscire ad alzare un fatturato che, negli ultimi 15 anni, non ha mai avuto né un'esplosione, né un miglioramento.

I dati

2018-19: -155,9 milioni

2019-20: -195 milioni

2020-21: -98,2 milioni

2021-22: -66,5 milioni

Totale: -515,6 milioni