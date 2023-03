focus Roma, i conti sono una rovina: -404,3 milioni. Chissà se Friedkin si è pentito

Chissà se Dan Friedkin, presidente della Roma, non si è pentito di quello che ha fatto nell'agosto del 2020. Perché gli statunitensi rilevano la società da Pallotta, ripianando tutti i debiti e acquistandola per 591 milioni. Di più, ci sarà un aumento di capitale da 520 milioni entro il 31 dicembre del 2024, anche se buona parte sono già stati versati nel club attraverso finanziamento che verranno convertiti in capitale.

Gestione disastrosa.

La realtà è che negli ultimi due anni la Roma, se non ci fossero stati i Friedkin, poteva dirsi praticamente fallita. C'è stato il delisting dalla Borsa anche per permettere un lavoro più snello e meno costoso, ma non è il solo problema. Perché nel 2020-21 il segno meno era davanti a 185,3 milioni, mentre nel 2021-22 la perdita è stata addirittura di 219 milioni. Probabilmente anche per questo non c'è stata la possibilità di fare un mercato con molti soldi e che, alla fine, pure per Zaniolo c'è stata la cessione alla prima possibilità concreta, cioè al Galatasaray. È una situazione difficile ma la Roma spende (molto) più di quanto guadagna. Come quasi tutte le big e senza plusvalenze la faccenda si fa difficile.

Manca la Champions

Per questi giganti dai piedi d'argilla l'Europa League è sì un'occasione per vincere un trofeo, ma poco di più. Con la qualificazione nei primi quattro si può galleggiare - anche perché i giocatori prendono valore e sono più appetiti - ma serve una restrizione dei costi. E lo stadio? È da quasi un decennio che se ne parla, eppure sono stati spesi soldi e non c'è nessuna progressione rispetto agli scorsi anni, anzi. Per questo anche Friedkin voleva un socio di minoranza, magari per portare in due il peso di una croce davvero abbastanza pesante.

I dati

2020-21: -185,3 milioni

2021-22: -219 milioni

Totale: -404,3 milioni