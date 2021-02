focus Serie A, 4 esoneri in 21 turni, mai così pochi dal 2015. Un anno fa più del doppio

Non si sono o soldi. C'è anche meno tempo a causa di un calendario congestionato. C'è, probabilmente, la consapevolezza che questa è una stagione anomala e che il cambio di allenatore non è la panacea di tutti i mali. Tanti fattori, con quello economico che è probabilmente quello preponderante. La certezza finale, però, è che mai come in questa stagione i club di Serie A hanno optato per la linea della continuità.

Nelle prime 21 giornate di campionato solo quattro tecnico sono stati cambiati. Un anno fa, allo stesso punto della stagione, c'erano già stati nove cambi e altri due sarebbero arrivati di lì a poco.

E' il dato più basso degli ultimi sei anni. Ecco il confronto tra le ultime dieci stagioni.

Serie A, cambi in panchina nelle prime 21 giornate

2020/21 - 4

2019/20 - 9

2018/19 - 8

2017/18 - 8

2016/17 - 5

2015/16 - 10

2014/15 - 4

2013/14 - 11

2012/13 - 8

2011/12 - 10