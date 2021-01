focus Serie A, la Top 11 del 18° turno: fioccano gli 8 in pagella: Napoli, Inter e Lazio dominano

Fioccano gli 8 in pagella nel 18° di campionato. Merito delle prove straripanti di Napoli, Lazio e Inter. Sono proprio queste tre squadre a dominare nella Top 11 dell'ultima giornata. Difficile scegliere un migliore, in una quattro giorni di Serie A che ha visto giocatori come Lazzari, Luis Alberto, Insigne, Zielinski e Barella avere una marcia in più. Questa la formazione tipo (modulo 3-4-3):

EMIL AUDERO

Sampdoria-Udinese 2-1

Si fa sempre trovare pronto quando gli avversari lo chiamano in causa sia con le conclusioni dalla distanza sia sui cross dal fondo. Compie un autentico miracolo sulla conclusione a botta sicura di Mandragora, respinge due volte su De Paul ma alla terza si deve inchinare.

TAKEHIRO TOMIYASU

Bologna-Hellas Verona 1-0

Tiene a bada Kalinic in maniera perfetta. Sempre in anticipo sia sulle palle alte sia su quelle rasoterra.

ALESSANDRO BASTONI

Inter-Juventus 2-0

Non si ricorda un singolo errore in fase difensiva. In compenso, regala all’Inter e a Barella un lancio alla Bonucci. La prova della maturità, anche se non ne aveva bisogno.

MILAN SKRINIAR

Inter-Juventus 2-0

Prende le misure a Cristiano Ronaldo e di lì il cinque volte Pallone d’Oro gli sbatte costantemente contro fino ad arrendersi e spostarsi dall'altra parte.

MANUEL LAZZARI

Lazio-Roma 3-0

Miglior attore non protagonista della serata. Decisivo nell’azione dell’1-0, ispira anche il raddoppio. E poi da lui parte anche la terza rete di un derby su cui mette, in grassetto, la propria firma. Migliore in campo, anche senza segnare.

NICOLO BARELLA

Inter-Juventus 2-0

L’assist per il primo gol, poi il 2-0. Si divora a colazione il centrocampo avversario, lì dove la partita si decide. Giocatore di un’altra categoria: non una novità.

LUIS ALBERTO

Lazio-Roma 3-0

E pensare che fino a qualche tempo fa era persino un caso. Se gli lasci spazio, ti punisce: la Roma lo fa e lui si diverte. Due gol, diverse belle intuizioni. La grande bellezza.

PIOTR ZIELINSKI

Napoli-Fiorentina 6-0

Quando è in giornata come oggi è fenomenale. E' sua la progressione da cui nasce il gol del 2-0, quello fondamentale per mettere la partita definitivamente sui binari partenopei. La rete del poker mette invece in mostra tutte le sue qualità balistiche, che non sempre mette in mostra.

HIRVING LOZANO

Napoli-Fiorentina 6-0

Conferma l'eccellente stato di forma. Il messicano ha capito che giocare nel 4-2-3-1 di Gattuso per essere pericoloso e non a caso è lui a propiziare la rete del vantaggio. Firma il 3-0 con un movimento alla Callejon ma oggi rispetto allo spagnolo - in campo con l'altra maglia - ha giocato una partita di ben altro spessore.

ZLATAN IBRAHIMOVIC

Cagliari-Milan 0-2

La sua sola presenza incute timore agli avversari, al punto che Lykogiannis lo stende subito. Già che c'è affronta gli undici metri, divenuti uno spauracchio, con un'esecuzione perfetta. Le sue sponde sono sempre preziose e quando ha l'occasione di colpire è letale, vedere l'azione dello 0-2.

LORENZO INSIGNE

Napoli-Fiorentina 6-0

Segna il gol che apre le danze e anche quello che le chiude. Ma questa partita il capitano del Napoli la ricorderà soprattutto per l'assist per Lozano: prima della verticalizzazione coi tempi giusti, il capitano danza tra Amarabat, Venuti e Milenkovic: una giocata deliziosa.