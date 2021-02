focus Serie A, la Top 11 del 23° turno: tanta Inter in campo, su tutti Lautaro

È l'Inter a prendersi la scena nella Top 11 del 23° turno: quattro giocatori nella formazione ideale, dopo lo strepitoso derby vinto per 3-0. Palma di miglior giocatore a Lautaro Martinez, il cui 8.5 sbaraglia la concorrenza del compagno di squadra Lukaku, oltre che di Muriel (secondo 8 consecutivo), Perisic e Castrovilli. Questo il nostro 3-4-3:

SAMIR HANDANOVIC

Milan-Inter 0-3

La LuLa, Eriksen, Perisic. Questo trionfo ha mille firme e anche la sua. Provvidenziale nel tenere l’Inter con la testa avanti nel momento migliore del Milan.

CRISTIAN ROMERO

Atalanta-Napoli 4-2

Marcatura perfetta quella che applica ai danni di Osimhen: diventa l'ombra del nigeriano, anticipandone spesso e volentieri le intenzioni. Non solo, perché sublima la sua prova andando a segnare il gol che fa calare il sipario.

GLEISON BREMER

Cagliari-Torino 0-1

Difensivamente si fa valere, poi sale sul corner e va a spedire all'angolino per l'1-0 del Torino. Potrebbe essere una vittoria fondamentale.

LUCA CALDIROLA

Benevento-Roma 0-0

Il salvataggio sulla linea nel finale vale quanto un gol. Entra in un momento delicatissimo e giganteggia.

RODRIGO DE PAUL

Parma-Udinese 2-2

Qualche segnale nel primo tempo è arrivato, ma i pochi spazi soffocano la sua vena creativa. Nella ripresa spacca in due il match e inizia a inventare, come nell’azione del gol di Okaka. È il migliore dei suoi, lo dimostra in ogni gara.

GAETANO CASTROVILLI

Fiorentina-Spezia 3-0

Un pallone e manda in gol Vlahovic. Poco più di dieci minuti dopo va in rete anche lui. Decisivo. Cambia la partita.

ANTONIN BARAK

Genoa-Hellas Verona 2-2

Visione di gioco e sensazione del gioco. E poi i guizzi, immancabili. Di destro e di sinistro, il piede debole con cui confeziona l'assist per Ilic dopo una gran giocata. Altra grande prestazione, a Verona sta diventando un gran bel giocatore.

IVAN PERISIC

Milan-Inter 0-3

I dubbi iniziali di Conte sono un lontano ricordo. L’ha trasformato in un esterno a tutta fascia: preciso e attento in fase difensiva, mina vagante quando c’è da attaccare. Suo l’assist del 2-0 e il lancio del 3-0.



LAUTARO MARTINEZ

Milan-Inter 0-3

Vede rosso sulle maglie avversarie e incorna subito. Nel secondo tempo offre il bis e manda Lukaku in porta per il 3-0 (che il belga segnerà più tardi). È attaccante da grande partite, fa suo il derby. E quel pezzo di tricolore che l’Inter si mette sul petto ha cuciture di fattura argentina.

LUIS MURIEL

Atalanta-Napoli 4-2

Ben più coinvolto di Zapata, arretra o si allarga per creare spazi nuovi. Come in occasione del gol del vantaggio, nato dal suo movimento laterale con assist annesso. Poi si mette in proprio, e a passi di danza spolvera l'incrocio.

ROMELU LUKAKU

Milan-Inter 0-3

Il derby lo esalta. Ha sempre trovato la rete nelle sfide contro il Milan, si ripete grazie a un coast to coast di potenza e classe. Miglior attore non protagonista dietro il signore qui sotto.