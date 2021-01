FOCUS TMW - Serie A, la Top 11 dell'ultimo turno del girone d'andata. Ilicic splende

focus Serie A, la Top 11 dell'ultimo turno del girone d'andata. Ilicic splende

Atalanta protagonista del weekend dell'ultima giornata del girone d'andata. Palma di miglior giocatore del 19° turno va a Josip Ilicic, trascinatore degli orobici nel netto successo contro il Milan. Addirittura un 9 in pagella per lo sloveno. Di seguito la Top 11, modulo 4-3-1-2:

WOJCIECH SZCZESNY

Juventus-Bologna 2-0

Decisivo contro il Bologna e contro... Cuadrado. Sicuro nelle uscite, respinge colpo su colpo alle conclusioni del Bologna. Il vero miracolo però lo compie sul clamoroso tentativo di autogol del compagno di squadra.

JUAN CUADRADO

Juventus-Bologna 2-0

Nel bene o nel male, è sempre protagonista. Un attimo prima lo trovi in avanti ad impegnare Skorupski, un secondo dopo lo trovi in ripiegamento a stroncare le azioni avversarie. Motorino instancabile, conferma di essere uno di migliori interpreti (il migliore?) del ruolo in Italia. Il tentativo di autogol non macchia la sua prova.

MAYA YOSHIDA

Parma-Sampdoria 0-2

Dalle stalle alle stelle: rischia di causare il vantaggio Parma, invece firma quello dei suoi. Gioia personale per il suo primo gol italiano.

CRISTIAN ROMERO

Milan-Atalanta 0-3

Ingaggia un duello con Ibrahimovic ruvido e a tratti illegale, gli sguardi in ‘Mezzogiorno di fuoco’ sono roba da dilettanti. Scontri, spallate e tanti contrasti: alla fine vince lui, si permette anche di fare assist e gol.

ROBIN GOSENS

Milan-Atalanta 0-3

Dopo un paio di sgasate sulla corsia esterna da parte degli avversari si mette sui binari giusti e diventa il solito attaccante aggiunto. Suo l’assist per il primo gol nerazzurro.

GAETANO CASTROVILLI

Fiorentina-Crotone 2-1

Pimpante fin dai primi minuti. Dai suoi piedi parte l’azione del vantaggio di Bonaventura e quella del 2-0 di Vlahovic. Salta l’uomo con una facilità quasi imbarazzante mandando fuori giri il centrocampo del Crotone.

SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC

Lazio-Sassuolo 2-1

Paradossalmente, l'assenza di Luis Alberto sembra farlo crescere in fatto di personalità e voglia di trascinare la squadra. Bravo nelle due fasi, perfetto il timing nel colpo di testa dell'1-1.

MATTIA ZACCAGNI

Hellas Verona-Napoli 3-1

Dai suoi piedi dovrebbero passare tutte le giocate offensive degli scaligeri, ma non appare pienamente in partita. Poi quell’assist per Barak cancella tutto come per magia e si accende illuminando i suoi. Il gol del 3-1 certifica un’altra prestazione spettacolare.

JOSIP ILICIC

Milan-Atalanta 0-3

Pennellate di gran calcio. Alla Scala del calcio. Quando gioca a San Siro lo sloveno si trasforma, diventa praticamente immarcabile. Segna il rigore, sfiora ripetutamente il gol. In un paio di azione esagera, ma gioca una gara splendida.

DUVAN ZAPATA

Milan-Atalanta 0-3

Forse uno dei meno brillanti nel primo tempo atalantino, ma nella ripresa inizia a giocare un’altra gara. Prima si divora il terzo gol di testa, poi la chiude da attaccante vero.

BORJA MAYORAL

Roma-Spezia 3-2

In Coppa Italia ne ha sbagliati tanti di gol. Questa volta invece alla prima occasione punisce lo Spezia sfruttando al meglio un assist di Pellegrini. Nella ripresa, come se non bastasse, trova anche la sua doppietta personale iniziando e concludendo l’azione.